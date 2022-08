Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca a identificat reactii alergice severe ca potentiale efecte secundare ale vaccinului anti-COVID-19 de la compania Novavax, informeaza Reuters. Vaccinul a fost autorizat miercuri de organismele de reglementare din Statele Unite, iar eticheta…

- Despre „gripa tomatelor”, ministrul Sanatații a precizat ca este vorba despre o alerta in India Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca Romania va primi gratuit aproximativ 2.000 de doze de vaccin pentru imunizarea impotriva „variolei maimutei”, potrivit Agerpres. „Romania va primi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor din India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. Alexandru Rafila a fost intrebat, joi,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat vineri, intr-o conferința de presa, ca fiecare stat membru al Uniunii Europene va primi o cantitate de vaccin impotriva variolei prin intermediul unei instituții a blocului, iar solicitare inițiala facuta de statul roman este de 1.000 de doze, relateaza…

- Deficitul global de competente in domeniul securitatii cibernetice este, in prezent, de 2,7 milioane de angajati, dintre care aproape 200.000 in Europa, reiese dintr-un studiu intocmit de The International Information System Security Certification Consortium (ISC), citat de blogul din Romania al producatorului…

- Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor au anunțat ca incepand de luni, pasagerii nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție in aeroporturile și la bordul avioanelor din Europa. “De saptamana viitoare, maștile de protecție nu…