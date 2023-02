Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Cluj anunța o Licitație Publica pentru inchirierea unor spații pentru birouri și depozite, in incinta aeroportului, in Terminal Sosiri parter, zona restricționata, respectiv Terminal Sosiri parter, zona restricționata.

- Aeroportul Cluj anunța o Licitație Publica pentru inchirierea unor spații comerciale destinate desfașurarii de activitați de curierat și logistica la Aeroportul Internațional Avram Iancu R.A.

- Au existat o mulțime de schimbari in viața noastra profesionala in ultimii doi ani. In 2020, pandemia ne-a forțat pe mulți sa lucram de acasa, in timp ce in 2021 angajații au aratat ca nu se tem de schimbari bruște in cautarea unor oportunitați mai bune. Anul trecut, revenirea la birou a aratat ca realitatea…

- Aeroportul Cluj anunța o Licitație Publica pentru inchirierea unei suprafețe de teren pentru amplasarea a 3 containere, specifice utilizatorilor unui aeroport internațional, in suprafața totala de 50 mp, situat in incinta aeroportului, in zona restricționata, adiacenta Cladire Handling și PSI.

- Aeroportul Cluj anunța o Licitație Publica pentru inchirierea unui spațiu comercial destinat desfașurarii specifice unei case de schimb valutar, in suprafața totala de 12,34 mp, situat in incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, in Terminalul Pasageri sosiri.

- Aeroportul Cluj anunța o Licitație Publica pentru inchirierea unui spațiu comercial destinat desfașurarii activitații de comercializare produse (parfumuri/cosmetica, bauturi, dulciuri și accesorii) specifice utilizatorilor unui aeroport internațional, in suprafața totala de 22,75 mp.

- Aeroportul Cluj anunța o Licitație Publica pentru inchirierea unui spațiu comercial destinat desfașurarii activitații de alimentație publica – patiserie, in suprafața totala de 17 mp.

- Aeroportul Cluj anunța Licitație Publica pentru inchirierea unui spațiu comercial destinat amplasarii unui automat de tip vending (flori), la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, in suprafața totala de 1 mp.