Anunț lansare proiect grant pentru capital de lucru acordat beneficiarului INFINITY HONEY SRL SC INFINITY HONEY SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Grant capital de lucru SC INFINITY HONEY SRL” proiect nr RUE M2-AGRI-2620 inscris in cadrul Masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului ... The post Anunț lansare proiect grant pentru capital de lucru acordat beneficiarului INFINITY HONEY SRL appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

