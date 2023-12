Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat, miercuri seara, ca statul roman ar putea suporta o parte din leasingul masinilor electrice, pe model francez, si ca va avea o discutie cu producatorii si importatorii de astfel de autoturisme.

- Anul trecut, in Romania existau 1.658 de stații de incarcare pentru 24.691 autoturisme electrice, cu un raport de 14,9 autovehicule per punct de incarcare Anul acesta, Parlamentul European a aprobat o noua lege care interzice inregistrarea in Uniunea Europeana a automobilelor cu motoare cu ardere incepand…

- Statul vrea sa reduca ajutorul pentru romanii care iși cumpara mașini electrice. Prima de casare de la Rabla Plus ar urma sa scada de anul viitor sub valoarea de acum, cand statul ofera 10 mii de euro celor care renunța la autovehiculele clasice in favoarea unora prietenoase cu mediul.

- Aproape 10.000 de autoturisme au fost achizitionate in acest an, in Romania, prin Programul "Rabla Plus", iar circa 27.000 de autoturisme noi prin "Rabla Clasic", a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fachet.