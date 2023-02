Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Noul regulament de furnizare a energiei electrice vine cu noutați importante referitoare și la facturi. Toate facturile emise clienților casnici vor arata la fel, indiferent de furnizor. Facturile majoritații clienților casnici de energie electrica vor fi schimbate dupa ce…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica va putea ajusta prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice in regim de urgența. Decizia in acest sens a fost anunțata de Comisia pentru Situații Excepționale, citata de IPN. Schimbarea tarifului va fi efectuata in cazul modificarii prețurilor…