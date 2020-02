Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru fumatori. Centrul chinez pentru Prevenirea Bolilor a anuntat ca fumatul ar putea scadea rezistenta organismului la coronavirus. Mai mult, potrivit New York Times, barbații au șanse mai mari sa moara de coronavirus decat au femeile, conform Mediafax.Citește și: CIFRE de…

- Modul in care persoana a fost expusa la noul virus este "necunoscut", a anuntat Centrul american pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) intr-un comunicat, citat de CNN. "Este posibil ca acest caz sa fie unul de transmitere a virusului Covid-19 prin colectivitate, ceea ce ar fi prima…

- Coreea de Sud a raportat miercuri 20 de cazuri noi de coronavirus, printre acestea numarandu-se 14 persoane implicate intr-un focar asociat cu slujbe religioase de la o biserica din orasul central Daegu, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cresterea numarului de cazuri este pana in prezent fara precedent…

- Studiu inedit realizat de cercetatorii chinezi privind morțile cauzate de coronavirus. Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din China a facut un studiu despre coronavirus, iar rezultatele arata ca cea mai mare rata de deces, de 14,8 la suta, se inregistreaza in randul oamenilor cu varsta…

- Experții in sanatate din China au publicat primul studiu major despre efectele noului coronavirus, dupa analizarea a 70.000 de cazuri. Studiul arata ca 80% dintre pacienți au prezentat simptome ușoare și ca oamenii cu boli cronice și varstnicii sunt cei mai expuși.Raportul dat publicitații de Centrul…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 362, iar cel al infectaților, care ieri era de 14.300, la 17.300 - pana acum, cea mai mare creștere a infecțiilor inregistrata in 24 de ore.Conform CNN, 57 de noi decese s-au inregistrat de ieri pana azi și 3.000 de persoane contaminate cu virusul…

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam . Pana joi, cinci orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis cel puțin alți…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.