- Rauri din 14 judete, respectiv Harghita, Covasna, Brasov, Dambovita, Prahova, Ialomita, Buzau, Bacӑu, Neamt, Iasi,Vaslui, Vrancea, Galati si Botosani, sunt in continuare sub cod portocaliu de inundatii pana duminica la ora 16.00, potrivit INHGA.

- In aceasta dimineata, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 238 de perchezitii in Bucuresti si pe raza a 28 de judete, in cadrul a 15 dosare penale de criminalitate organizata. La data de 16 mai a.c., politisti din cadrul Directiei de Combatere…

