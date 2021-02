Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de viscol puternic, valabila pana joi, in zona montana din zece județe. Ninsori vor fi și in nord-vestul, centrul și nord-estul țarii, iar vant inclusiv in sud-vest.

- Meteorologii au emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICA, COD GALBEN de racire accentuata, vant, ninsori viscolite și polei, valabila in intervalul, 11 februarie, ora 12:00 – 12 februarie, ora 12:00 The post COD GALBEN de racire accentuata, vant, ninsori viscolite și polei first appeared on Partener TV .

- Meteorologii au emis, marți, o informare meteo care anunța ninsori și intensificari ale vantului in Muntenia, Dobrogea, Moldova și la munte, dar și o avertizare Cod galben de viscol pentru București și opt județe, informeaza Mediafax.

- Meteorologii au actualizat atenționarile de vreme in aceasta perioada. Va ninge abundent in sudul județului Alba, zona montana, dar și in alte regiuni ale țarii. De asemenea, vor fi condiții de polei și vor fi intensificari ale vantului. COD GALBEN: de duminica, 10 ianuarie, ora 18.00 pana luni, 11…

- Meteorologii anunta precipitatii pana sambata dimineata, preponderent sub forma de ninsoare. Pentru Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si de Curbura a fost emisa o avertizare cod galben, fiind afectate total sau partial 15 judete.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 judete din Romania, inclusiv Buzau. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis si o informare de ploi si vant pentru sudul, estul si centrul…

- Meteorologii au actualizat, vineri, prognoza pentru urmatoarele zile si au emis o avertizare cod galben de ninsori moderate cantitativ, care vizeaza 11 judete. Avertizarea intra in vigoare, vineri, la ora 20.00, si e valabila paa sambata la pranz. De asemenea, meteorologii anunta ca vremea devine…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ninsori și vant puternic, valabila in 11 județe din țara, pana sambata la ora 14.00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara,...