Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata care vizeaza 27 de judete din toate zonele tarii, scrie Agerpres.

- Furtunile s-au dezlanțuit din nou și fac prapad in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 8 octombrie, o noua atenționare de cod galben de furtuna in 17 judete din țara! De cand intra in vigoare?