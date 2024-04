Stiri pe aceeasi tema

- Din cei 361.362 de candidati care s-au prezentat in cursul anului 2023 la primul examen in vederea obtinerii permisului de conducere, 123.873 au fost declarati „admis”, ceea ce reprezinta un procent al promovabilitatii de 34,28%, relateaza Ziarul Financiar, informeaza Mediafax. In cursul anului 2023,…

- UAT Municipiul Constanta, prin primar Vergil Chitac, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Realizare pasaj rutier denivelat la intersectia bulevardului Tomis cu bulevardul Aurel Vlaicu, propus a fi amplasat in judetul Constanta, municipiul…

- Primaria Municipiului Dej, in calitate de titular, anunța publicul interesat asupra declanșarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obținerii avizului de mediu pentru Amenajament pastoral Municipiul Dej, județul Cluj. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii și sugestii…

- UAT MUNICIPIUL CONSTANTA reprezentata prin PRIMAR VERGIL CHITAC, cu sediul in municipiul Constanta, B dul Tomis nr. 51, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "REABILITAREA URBANA A TERENULUI SITUAT IN ZONA STRADA PRIMAVERII DIN MUNICIPIUL…

- CONSILIULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr.46, jud. Maramureș, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul ”COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK IN LOCALITATEA VIȘEU DE SUS DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ” propus…

- Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat ca a transmis spre validare la ANAP documentația pentru construcția Variantei de Ocolire Timișoara Vest. Procesul de realizare a Variantei de Ocolire Timișoara Vest a mai trecut de un hop, iar Cristian Pistol , șeful CNAIR, a facut un anunț extrem de important:…

- S.C. WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, titular al PLANULUI URBANISTIC CONSTRUIRE COPERTINA AUTO TIP CARPORT amplasat in localitatea Mihail Kogalniceanu anunta publicul interesat ca s a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic PROIECTULUI CONSTRUIRE…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va lansa cel tarziu in luna februarie licitația pentru Drumul Expres Targu Jiu – Craiova. Pe tronsonul Craiova – Filiași va fi autostrada, iar pe tronsonul Filiași – Targu Jiu drum expres. Tronsonul Craiova – Filiași va fi de 60 de kilometri…