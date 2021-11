Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 septembrie 2021, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 15 ani, din Blaj, care este cercetat pentru furt. In cursul zilei de azi, 30 septembrie 2021, va fi prezentat in fața magistraților din cadrul Parchetului de pe…

- CARAS-SEVERIN – Politia judetului titreaza: Peste 200 de candidati pentru cele 11 posturi de ajutor sef de post! Mai exact, 245 de candidați s-au inscris la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, pentru cele 11 posturi de ajutor șef de post, prin incadrare directa, din…

- ANUNT Primaria comunei Mogosani, jud. Dambovita organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar in cadrul Primariei com Mogosani. Avand in vedere prevederile art 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj va construi un nou centru de asistența. Va fi comandat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Construcția unei case de tip familial pentru copii, cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de 12 locuri”. Bugetul pentru studiul…

- Un scurtcircuit electric a facut ieri prapad intr-o gospodarie din judetul Ialomita.Trei tone de cereale, acoperisul locuintei, molobier din trei camere si obiecte electrocasnice au fost facute scrum.

- Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail: Comuna MANASTIREA CAȘIN, cod fiscal 4352980, Str. Gheorghe Ștefan Voievod, nr. 325,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.