Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare meteo de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate. Potrivit ANM, in intervalul 16 septembrie, ora 10 ndash; 17 septembrie, ora 12 in Oltenia, vestul Munteniei, sudul Banatului si sud vestul Transilvaniei vor fi perioade…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de ploi și instabilitate atmosferica accentuata, pentru Oltenia, vestul Munteniei, sudul Banatului si sud-vestul Transilvaniei. Avertizarea este valabila pana duminica la pranz.

- Avertizare COD GALBEN de ploi torențiale, descarcari electrice și vijelii, in Alba și alte județe din țara, pana luni dimineața Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica, valabila in Alba și alte județe din țara de duminica dimineața pana luni la ora 06:00. Potrivit…

- Meteorologii anuța Cod Portocaliu de vijelii, grindina si ploi torențiale in 17 județe. Alerta meteo este valabila pana miercuri noapte. De altfel, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica.De miercuri ora 10.00 pana joi la ora 2.00, un Cod galben anunța, in cea mai…

- Prognoza pe regiuni: vremea pana in 10 septembrie. Combinația meteo a toamnei: canicula și instabilitate atmosferica Meteorologii au anunțat o saptamana cu temperaturi caniculare in toata țara, iar spre finalul primei saptamani de prognoza vremea se va racori. Sunt prognozate temperaturi de pana la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, doua avertizari de Cod galben de canicula și furtuni. Meteorologii anunța ca valul de caldura se prelungește pana vineri și afecteaza județe din vestul, sud-vestul și sudul teritoriului. Alte 21 de județe sunt sub avertizare de cod galben de…

- Avertizare Cod Galben de furtuni și viscol, in Alba și alte județe din țara, pana joi dimineața. Canicula, pana duminica Meteorologii au emis avertizari Cod Galben de instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului, valabile in Alba și alte județe din țara, pana joi dimineața. De asemenea, a…

- Avertizare Cod Galben de furtuni in Alba, pana luni dimineața. Cod Portocaliu de instabilitate atmosferica in alte județe din țara Meteorologii au emis sambata avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de furtuni, valabile in Alba și alte județe din țara pana luni dimineața. Avertizare Cod Galben – instabilitate…