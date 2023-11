Anumiți pensionari vor primi bani în în plus la pensie, în 2024 Gabriela Firea a anunțat ca, anul urmator, avantajați de creșterea veniturilor vor fi, in special, romanii cu pensii mici. Mai exact, cei care beneficiaza, in acest moment, de indemnizația minima sociala. Așadar, in cazul in care aceștia indeplinesc stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, ar urma sa primeasca nu mai puțin de 1.960 de lei, spre deosebire de 1.125 de lei, cat primesc in acest moment. ”Pensiile vor crește in 2024! Am votat in Senat proiectul prin care se face dreptate pentru seniori și pentru “eroinele” acestei țari. Mamele cu mulți copii vor beneficia de reducerea varstei de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

