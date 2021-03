Anul pandemiei și schimbările pe care le-a adus pe piața imobiliară „Anul pandemiei” a fost unul dintre varfurile ciclului economic actual in ceea ce privește investițiile in active imobiliare comerciale, cu o creștere de 37% fața de 2019, pana la aproape 900 de milioane de euro. In 2021, piața ar putea inregistra o scadere, pentru ca unii cumparatori ar putea amana investiții pe fondul lipsei de claritate in ceea ce privește fluxurile viitoare de venituri, arata raportul pieței de imobiliare in 2021 publicat de Colliers. Pentru acest an, se estimeaza un volum total al tranzacțiilor imobiliare comerciale de peste 0,5 miliarde de euro și este loc pentru o ușoara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania, cu circa 39 de proprietați deținute, a incasat anul trecut chirii in scadere cu 17% fața de 2019. La nivel de grup, scaderea este de 19,4%. In ceea ce privește profitul inregistrat pe piața din Romania, acesta s-a redus cu 94,5%, arata…

- fermierulargesean.ro: Romania deține al doilea cel mai mare numar de stupi din Uniunea Europeana. Peste peste 1,8 milioane! In UE, 78% din flora autohtona și 84% din culturi depind parțial sau pe deplin de polenizatori precum albinele, ce asigura reproducerea plantelor, pentru hranirea noastra cu alimente…

- "Copii nu vor ințelege de ce-i țin acasa, cand colegii lor merg la gradinița, așa ca, deși sunt unul dintre cei care spun ca ne-am grabit cu redeschiderea școlilor, n-o sa-i opresc, iar doi nepoței din patru vor merge la gradinița," a afirmat Traian Basescu. Fostul șef al statului a insistat și asupra…

- Valoarea investitiilor imobiliare din Romania a totalizat 588,5 milioane de euro, in 2020, la jumatate fata de anul anterior, dar similara cu cea realizata in 2015, releva datele unui raport de specialitate. Pe parcursul anului trecut, peste doua treimi (68%) din volumul total de investitii imobiliare…

- In anul in care romanii au lucrat de acasa, segmentul cel mai activ pe piața imobiliara a fost cel de birouri. Investitiile in active imobiliare in 2020 au ajuns la 914 mil. euro, in creștere cu 28% Volumul total investit in active imobiliare in Romania a ajuns in 2020 la 914 milioane euro, in crestere…

- Piața tranzacțiilor imobiliare de anul trecut s-a ridicat la 914 milioane euro. In ciuda perioadei de restricții dictate de pandemie, piața a reușit sa creasca cu 28% fața de 2019, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox. Raportul Romania Investment Marketbeat arata ca cel mai activ segment a fost…

- In primele trei luni din 2019, deficitul inregistrat in comertul cu produsele agroalimentare a fost de 482,83 milioane de euro, scrie Agerpres .Pe relatia cu Uniunea Europeana, Romania a consemnat un deficit de 953,28 milioane de euro in primul trimestru din acest an, insa in comertul cu tarile extracomunitare…

- Prima etapa, a carei constructie va incepe in ianuarie, se va desfasura pe trei hectare si va include 800 de apartamente, un aparthotel, cresa, magazine, cafenea, restaurante, sala de sport, banca, un magazin Lidl si un parc. Lucrarile de constructie pentru aceasta prima etapa sunt estimate sa fie incheiate…