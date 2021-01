Anul PANDEMIEI de COVID-19 a fost unul dintre cei mai călduroşi trei ani înregistraţi vreodată Anul trecut a fost unul dintre cei mai caldurosi trei ani inregistrati vreodata, a confirmat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Temperatura medie globala a atins 14,9 grade, adica cu 1,2 grade peste nivelurile observate inainte de revolutia industriala in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, a declarat agentia ONU cu sediul la Geneva. Temperaturile medii pentru 2020, 2019 si 2016 sunt aproape identice, potrivit datelor globale compilate de agentiile de meteorologie europene, britanice, japoneze si americane. Caldura de anul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a fost unul dintre cei mai calduroși trei ani inregistrați vreodata a confirmat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), transmite Agerpres. Temperaturile medii inregistrate anul trecut sunt aproape identice cu cele inregistrate in 2019, anul cu cele mai ridicate temperaturi din istoria…

- Anul trecut a fost unul dintre cei mai caldurosi trei ani inregistrati vreodata, a confirmat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza dpa. Temperatura medie globala a atins 14,9 grade, adica cu 1,2 grade peste nivelurile observate inainte de revolutia industriala in a doua jumatate a…

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, incepand de joi seara, arata prognoza Administratiei Nationala de Meteorologie, citata de Agerpres. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 3 grade Celsius si vor aparea precipitatiile.In Capitala, pana vineri, la ora 08:00, vremea se va mentine calda pentru…

- In zonele montane inalte, cerul va fi variabil, dar la altitudini mai joase, in special in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, nebulozitatea va fi mai persistenta si izolat se vor semnala precipitatii slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Vor fi innorari și local va ploua slab cu o probabilitate mai mare ziua in sud-vest, iar noaptea in vest și nord-vest. In restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploile vor fi posibile cu totul izolat. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In sudul, estul teritoriului și parțial in centru, mai ales in a doua parte a nopții se va forma nebulozitate de nivel jos sau ceața, asociata cu totul izolat cu burnita, iar in restul zonelor cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari…

- Luni, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei; astfel, maximele se vor incadra intre 14 grade in estul Transilvaniei și 22 de grade in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 4 si 14 grade. In regiunile estice si sud-estice cerul va fi mai mult…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Valorile termice vor crește ușor, insa diminețile vor fi in continuare reci. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 și 20 de grade, iar cele minime intre -8 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 12 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, iar vantul…