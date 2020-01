Stiri pe aceeasi tema

- Churchill, Mozart, George Washington și Shakespeare s-au nascut in Anul Șobolanului de Metal din horoscopul chinezesc. Ajunul intrarii in noul an este marcat vineri, cand se termina Anul Porcului de Pamant. Specialiștii spun ca anul 2020 va fi unul marcat de succes, Sobolanul fiind asociat cu protectia…

- Anul acesta se afla sub semnul Mistretului de Pamant. Este un an benefic pentru toti, deoarece presupune in primul rand prosperitate pe toate planurile. Atitudinea politicoasa a Mistretului isi va pune amprenta asupra oamenilor, facandu-i sa se simta mai liber si lipsiti de probleme. Cu toate astea,…