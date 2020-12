Anul Covid, 2020, în județul Mureș Pana astazi, 31 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 15.030 cazuri de persoane infectate, de ieri pana azi s-au inregistrat 82 cazuri noi , 17 persoane au fost reconfirmate . sunt internate 220 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 13.460 de persoane s-au vindecat in județul Mureș (Direcția de Sanatate Publica transmite numarul total al persoanelor vindecate... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

