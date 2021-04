Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. „Se estimeaza ca, anul acesta, in jur de 270 000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca in Germania. Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate. Acesta a fost subiectul…