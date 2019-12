Antreprenorii români încep să descopere finanțarea prin bursă pentru a-și crește companiile ​Antreprenorii romani sunt din ce in ce mai interesați de finanțare prin piața de capital. O arata chiar anul 2019. A fost un an foarte bun. Vorbim de 14 listari de obligațiuni pe AeRO și una de acțiuni. Anul nu s-a incheiat. Se mai zvonește de cateva in decembrie sau la inceputul lui 2020, in ianuarie. Pare ca listarile facute de unii antreprenori i-au indreptat și pe alții sa ia in considerare ideea asta. Aceștia chiar au un sfat pentru cei care decid sa faca pasul: sa-și puna, mai intai, finanțele in ordine. Este "efectul bulgarelui de zapada" faptul ca antreprenorii devin din ce in ce mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

