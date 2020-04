Gigantul american Google a lansat, in Romania, un site cu instrumente si consultanta gratuite pentru intreprinderile mici si mijlocii, sub denumirea "Google pentru IMM-uri", potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis vineri AGERPRES.



Noua platforma este disponibila la adresa www.events.withgoogle.com/google-pentru-imm-uri, are suportul Consiliului National al IMM-urilor si isi doreste sa faciliteze si sa sustina digitalizarea afacerilor romanesti, indiferent de industrie.



"Consider ca transformarea digitala este un proces cheie in aceasta perioada de schimbare…