Antrenorul Ionuț Popa, grav bolnav și trist: ”Nu știu dacă se mai pot face multe pentru mine” Antrenorul a declarat ca problemele de sanatate nu ii mai permit sa se gandeasca la fotbal. „Nici eu nu știu daca se mai pot face multe pentru mine”, a spus Popa. „Sunt la Arad, acasa, inca de la inceputul lunii septembrie, atunci cand am venit din spital de la Cluj. Cum ma simt? Ca un om bolnav, dar poate ca asta imi este soarta. Am fost pe la o gramada de medici, dar… Off, cum este viața asta. Chiar nu vreau sa para acum ca ma plang in presa, departe de mine acest gand, dar nici eu nu știu daca se mai pot face multe pentru mine. Din pacate medicii nu imi pot face operația la cap, iar acest lucru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

