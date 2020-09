Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul secund al echipei de fotbal FC Voluntari, Eusebiu Tudor, a fost sanctionat cu o penalitate financiara in valoare de 15.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal pentru incalcarea protocolului medical la meciul din deplasare cu FC Hermannstadt disputat la 11 iulie…

- Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, joi, ca echipa sa este interesata de jucatori din play-out-ul Ligii I, potrivit news.ro.Citește și: Șefii Grupului Naval Sulina, cei datori sa supravegheze ce intra din Marea Neagra, SCAPA 'basma curata' in dosarul drogurilor pierdute in larg"Intalnim…

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Mircea Rednic, a declarat ca partida cu FC Voluntari, programata, joi, in etapa a 12-a a play-out-ului Ligii I, este una capitala pentru formatia sa in incercarea de a se salva de la retrogradare. "Cu FC Voluntari va fi un meci decisiv, capital…

- Invitat la GSP Live, antrenorul Florin Motroc (52 de ani) a declarat ca cedarea lui Ion Gheorghe (20 de ani) reprezinta o greșeala importanta comisa de Dinamo. Gheorghe a fost coleg la Academia lui Dinamo cu Vlad Motroc (21 de ani), fiul lui Florin, care acum evolueaza in Liga 2, la FC Argeș. Acesta…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I, are drept miza salvarea de la retrogradare si ca echipa sa e nevoita sa castige punctele pentru a realiza obiectivul. "Ma…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, miercuri seara, dupa calificarea in finala Cupei Romaniei, ca formatia sa a demonstrat ca a fost mai buna in cele doua manse ale semifinalei cu Dinamo. "Ma bucur pentru baieti in primul rand pentru ca au muncit si e meritul exclusiv al lor…

- Primele doua clasate din play-out-ul Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul și FC Voluntari, s-au intalnit, luni seara, la Voluntari, in etapa a opta. La capatul unei partide in care formatia constanteana a irosit mai multe ocazii de gol, intalnirea s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Viitorul si-a trecut…

- Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, joi, ca formatia sa va incerca in partida din deplasare cu FC Hermannstadt sa obtina a treia victorie consecutiva in play-out-ul Ligii I. "Venim dupa doua rezultate foarte bune (1-0 cu CSM Poli Iasi si 1-0 cu Chindia…