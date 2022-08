Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat in grupele Conference League , dupa ce a eliminat dramatic, in deplasare, formația norvegiana Viking . Antrenorul Morten Jensen, 42 de ani, a declarat, intr-un interviu pentru Dagbladet , ca romanii le-ar fi oferit, dupa meci, patru pungi de cadouri arbitrilor maghiari. Meciul din…

- Morten Jensen, antrenorul celor de la Viking, lanseaza acuzații extrem de grave in presa din Norvegia, susținand ca oficialii celor de la FCSB le-ar fi oferit cadouri arbitrilor la finalul partidei de joi seara. Roș-albaștrii au inscris golul de 3-1, cel al calificarii, in urma unui penalty dictat in…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, este in al noualea cer dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul le-a transmis un mesaj elevilor sai. ”Pot sa spun ca e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți ca am mai dus echipa in grupele Europa League și am și ieșit. Vreau…

- Morten Jensen, antrenorul lui Viking, se teme de FCSB inaintea returului din play-off-ul Conference League. In tur, la București, norvegienii au caștigat cu 2-1. Viking - FCSB se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Tv Tehnicianul lui Viking considera ca victoria…

- FCSB va evolua cu Viking, joi de la ora 20:00, in returul play-off-ului Conference League. In prima manșa, norvegienii s-au impus cu 2-1, dar presa din țara nordica nu este increzatoare ca Viking va obține calificarea in grupele competiției. ”Morten Jensen a subliniat rapid dupa meci ca romanii sunt…

- FCSB a pierdut pe Arena Naționala cu Viking, scor1-2, in manșa tur a play-off-ului Conference League. Morten Jensen (42 de ani), antrenorul norvegienilor, recunoaște ca rezultatul este unul norocos, dupa cum s-a desfașurat partida. „A fost maximum ce puteam obține azi. Steaua (n.r. - FCSB) este o echipa…

- Morten Jensen (42 de ani), antrenorul lui Viking, a analizat partida cu FCSB din play-off-ul Conference League și a identificat cel mai periculos jucator roș-albastru. FCSB - Viking, prima manșa din play-off-ul Conference League, se joaca azi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul va fi televizat…

- Antrenorul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a declarat, dupa infrangerea cu Djurgaarden, ca diferenta de pe teren nu a fost atat de mare precum a aratat-o scorul. „Am fost neatenți, e pacat. Mergem acolo și incercam sa caștigam meciul, nu mai avem nimic de pierdut. Nu m-au nemulțumit baieții, au jucat…