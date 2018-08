Stiri pe aceeasi tema

- Marius Vecerdea, fost antrenor al Elenei Dementieva (fost numar 3 mondial) a scos la suprafata motivul real al "rupturii" dintre Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) si Andrei Pavel (44 de ani), devenit intre timp antrenorul lui Marius Copil.Daca initial se credea ca "Cneazul" a fost cel care a…

- Agentia Associated Press a aratat in materialul despre succesul Simonei Halep la Roland Garros ca Darren Cahill este cel care a contribuit la schimbarea atitudinii romancei, cand a amenintat-o ca rupe colaborarea cu ea. De atunci, Halep a devenit o alta jucatoare, mai puternica din punct de vedere psihic,…