Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu a semnat înca cu campioana României, Dan Petrescu a început curațenia și ar fi anunțat deja trei jucatori ai CFR Cluj ca sunt excluși din echipa, scrie digisport.ro. Petrescu le-ar fi spus ca nu se va baza pe acești jucatori…

- Chiar daca Dan Petrescu s-a ințeles cu CFR Cluj asupra revenirii sale in Gruia, tehnicianul nu va sta pe banca in meciul contra celor de la FCSB, de duminica. Dupa anunțul rezilierii contractului cu Marius Șumudica, campioana Romaniei va fi antrenata din nou de Dan Petrescu. Totuși, „Bursucul” nu va…

- Suporterii lui CFR Cluj au participat la ședința de urgența ținuta azi la club și ofera o informație surprinzatoare. Nucleul dur al galeriei campioanei n-a ramas impasibil in fața scandalului de proporții care a izbucnit azi la CFR Cluj. Aceștia au mers la sediul clubului, iar la ceas de seara au prezentat…

- Tehnicianul Marius Sumudica nu a fost lasat sa intre in baza de pregatire a echipei CFR Cluj, vineri dimineata. Presa sportiva scrie ca Sumudica a fost sau ar urma sa fie demis. "N-am patit in viata mea. Sa venim la program si sa nu mi se permisa sa intru. Sa nu mi se permita sa intru in baza. Eu sunt…

- Apele sunt tulburi la CFR dupa eliminarea rușinoasa din play-off-ul Europa League. Dupa incidentul bataii din vestiar, un alt episod nefericit a ieșit în evidența la campioana României: prezent pentru a conduce antrenamentul programat la ora 11, Marius Șumudica nu a fost lasat sa intre în…

- Ce a putut spune Dan Petrescu despre CFR Cluj, dupa plecarea lui. Fostul tehnician al campioanei tot „da tarcoale” gruparii din Gruia. Pe fondul crizei declanșate de rezultate și neințelegerile unor jucatori cu Marius Șumudica, „Bursucul” tot „bate șaua sa priceapa iapa”. Antrenorul de 53 de ani considera…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca mijlocasul Alexandru Chipciu nu mai face parte din lotul formatiei sale dupa un conflict al acestuia cu un alt jucator la un antrenament. "Eu nu generez conflicte cu jucatorii. Sunt un tip…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Edward Iordanescu, si-a anuntat oficial plecarea de la campioana României. "Contractul meu cu CFR se termina oficial în câteva zile si doresc sa multumesc din suflet echipei, baietii au fost speciali si ma bucur ca am reusit aceasta performanta…