- La data de 16 octombrie in anul 1940, in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, in Romania a fost publicat Decretul Lege nr. 3488. La finele domniei Regelui Carol al II lea, Marina Militara Romana era consacrata drept unul dintre cele trei elemente ale apararii nationale. Pe 10 februarie 1944, Marina…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu , susține ca, in lipsa spitalelor regionale, care au reprezentat o marota politica pentru fiecare Guvern, care s-a perindat la Palatul Victoria, in ultimii ani, autoritațile din sanatate trebuie sa ia in considerare, reluarea investițiilor in unitațile medicale,…

- La Congresul UDMR desfașurat vineri la Sangeorgiu de Mures au fost invitați li lideri politici de la Budapesta, printre care vicepremierul Ungariei și vicepresedintele principalului partid de guvernamant, FIDESZ. Cei doi lideri politici au vorbit despre sprijinul pe care il acorda formațiunii politice…

- Approximately 400 troops from Romania, Portugal and Poland, with over 65 technical means, will participate in the "Green Scorpions" 21.3 exercise, which will take place between September 20 and October 1, at "Getica" National Joint Training Center in Cincu locality, Brasov county. The objective of…

- In acest moment informam ca la ora 01.42 patrula Sectorului Poliției de Frontiera Cuhnești antrenata pe direcția Chetriș – Tabara a observat un aparat de zbor de dimensiuni mici la inalțimea de aproximativ 100m care a traversat hotarul țarii din Republica Moldova in Romania.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a hotarat, miercuri, ca Armatei Romaniei sa participe, cu un efectiv de 200 de militari, la evacuarea si relocarea cetatenilor afgani care au lucrat pentru misiunile NATO in Afganistan. Militarii romani vor participa la operatiune incepand cu luna august, timp de…

- Ministerul afacerilor externe anunta ca Romania evalueaza posibilitatea de a prelua cetațeni afgani care au asistat prezența militara a Romaniei sau au cooperat cu alte misiuni ale organizațiilor internaționale europene și euro-atlantice. „Romania iși manifesta deschiderea și evalueaza la nivel interinstituțional…

- Divizia 2 Infanterie „Getica”, continuatoarea tradițiilor de lupta ale Armatei a 2-a romane a prezentat, astazi, la Teatrul George Ciprian din municipiul Buzau, simpozionul – De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorie.Simpozionul a reprezentat o frumoasa lecție de istorie…