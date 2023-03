Antony Blinken susține întoarcerea SUA în cadrul UNESCO Seful diplomatiei americane Antony Blinken a pledat miercuri pentru revenirea Statelor Unite in cadrul UNESCO in special cu scopul de a contracara influenta Chinei, informeaza joi AFP, citat de Agerpres. "Cred sincer ca ar trebui sa ne intoarcem in UNESCO", a spus secretarul de stat american in fata unei comisii parlamentare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

