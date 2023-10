Stiri pe aceeasi tema

- Legatura intre Razboiul dintre Israel si Hamas si atacul ”terorist” din Franța: Ministrul de interne a facut anunțulMinistrul francez de Interne Gerald Darmanin a facut vineri seara o legatura intre razboiul dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza si atacul cu cutitul…

- Lumea araba se aduna in spatele palestinienilor: Manifestatii de sustinere in Orientul Mijlociu, in Irak, Iran, Iordania, Bahrain si Arabia SauditaMii de oameni manifesteaza vineri in Orientul Mijlociu - din Irak pana in Iordania si in Bahrein - in semn de sustinere a palestinienilor, mobilizari…

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit joi la Tel Aviv in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pentru a arata solidaritatea Statelor Unite fata de Israel si a depune eforturi care sa previna extinderea conflictului dintre Hamas și Israel.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, va vizita Iordania, pe langa Israel, in cursul turneului sau in Orientul Mijlociu programat de miercuri pana vineri, a anuntat marti Departamentul de Stat, noteaza AFP.

- Armele folosite de Hamas, donate de talibani dupa plecarea SUA din Afganistan? Donald Trump Jr. susține aceasta teorie - VIDEODonald John Trump Jr., fiul fostului președinte Donald Trump, susține ca armele folosite de Hamas in atacul din Israel seamana foarte mult cu armele americane lasate de SUA talibanilor…

- Hezbollah amenința ca va ataca pozițiile americane din Orientul Mijlociu daca ar interveni direct in conflictul dintre Israel și Hamas, noteaza The Times of Israel.„Palestina nu este Ucraina”, a spus un purtator de cuvant al gruparii teroriste libaneze intr-o declarație, dupa ce SUA au mutat navele…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a discutat sambata cu omologul sau egiptean, Sameh Shoukry, in speranta ca Egiptul, un intermediar cheie intre Israel si Hamas, va contribui la oprirea ofensivei miscarii islamiste palestiniene, potrivit Departamentului de Stat, scrie AFP, preluata de Agerpres.