Antony Blinken, mesaj la plecarea din România: „Mulțumesc gazdelor noastre fantastice” Secretarul american de stat, Antony Blinken, a parasit miercuri Romania, dupa ce a participat timp de doua zile la Reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, nu inainte de a mulțumi, intr-un mesaj pe Twitter, gazdelor „fantastice”, informeaza News.ro . „Multumesc prietenilor si colegilor mei de la NATO si gazdelor noastre fantastice din Romania. Am incheiat o serie productiva de intalniri si discutii. Alianta va continua sa mearga inainte de pe o pozitie de forta, leadership si unitate”, a notat Antony Blinken. Mesajul inaltului oficial american a fost insotit de mai multe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

