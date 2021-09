Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, intr-un interviu pentru agentia Reuters, ca Alianta va incerca sa evacueze in continuare afgani vulnerabili si sa mentina contactul cu talibanii, dar ca noii guvernanti de la Kabul vor trebui sa arate ca merita ajutor si recunoastere.…

- Cel putin 64 de persoane, inclusiv patru militari americani, au fost ucise in atacurile sinucigașe comise joi in zona aeroportului din Kabul, afirma oficiali afgani si din cadrul armatei americane. Un oficial din cadrul serviciilor medicale de urgenta din Afganistan a declarat, conform publicatiei…

- In Statele Unite, in Germania și in Regatul Unit continua criticile la adresa incapacitații de a anticipa victoria fulgeratoare a talibanilor și proasta gestionare a evacuarilor din Afganistan. Au inceput deja anchete pentru a se trage invațaminte din acest dezastru. A sosit, spun comentatori, analiști…

- Germania este in discutii cu SUA, Turcia si alti parteneri pentru a mentine aeroportul din Kabul deschis pentru evacuari dupa 31 august, data la care Washingtonul a prevazut incheierea retragerii sale, a anuntat luni seful diplomatiei germane, relateaza AFP si Reuters. "Discutam cu SUA, Turcia si alti…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit joi pe Issam Tawfiq Masalha, ambasadorul agreat al Palestinei in Romania. La discutii, Aurescu a salutat stadiul foarte bun al relatiei bilaterale si a reiterat interesul crescut al tarii noastre pentru consolidarea relatiilor cu Palestina.

- Intr-o scrisoare adresata Comisiei europene, șase state membre ale Uniunii Europene (Austria, Danemarca, Belgia, Olanda, Grecia și Germania) au avertizat in privința riscurilor pe care le implica suspendarea expulzarii solicitanților de azil afgani sosiți in numar tot mai mare de la declanșarea ofensivei…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken și șeful diplomației franceze Jean-Yves Le Drian au inaugurat zilele trecute – in gradina rezidenței ambasadorului Franței in Statele Unite – replica Statuii Libertații de la New York. 14 iulie, Ziua naționala a Franței, a fost celebrata in prezența miniștrilor…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va merge in Germania saptamana viitoare pentru discutii cu cancelarul Angela Merkel si pentru a participa la o conferinta privind Libia gazduita de ministrul de Externe german Heiko Maas, relateaza dpa. Seful diplomatiei americane va discuta cu Angela…