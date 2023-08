Stiri pe aceeasi tema

- Un puci a avut loc in Niger saptamana trecuta, pe 26 iulie. Statul din Sahel cunoscut drept ultima democrație electorala din regiune – a avut un președinte ales Mohamed Bazoum și prima schimbare pașnica la conducerea statului de 50 de ani de la independența de Franța...

- Evgheni Prigojin, fondatorul companiei militare private Wagner, a fost vazut joi la Sankt Petersburg, unde s-a intalnit cu un demnitar african, in marja summitului Rusia - Africa, potrivit relatarilor asociate gruparii de mercenari.

- Presedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a declarat ca multi dintre mercenarii Wagner, companie militara privata care s-a revoltat la sfarsitul saptamanii trecute impotriva conducerii militare de la Moscova, vor continua sa serveasca Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 488. Evgheni Prigojin transmite salutari tuturor și transmite CNN ca va raspunde la intrebari cand "va avea o comunicare adecvata". Intre timp, oficialii belaruși spun ca nu au detalii despre statutul lui Prigojin in Belarus.

- In declaratiile acordate televiziunilor americane, secretarul american de stat Antony Blinken si-a exprimat speranta ca in perioada urmatoare vor fi dezvaluite mai multe detalii din acordul ce a pus capat rebeliunii Wagner.

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a facut comentarii, duminica, cu privire la rebeliunea mercenarilor Wagner și a lui Evgheni Prigojin din Rusia, de sambata. Oficialul american spune ca atacul lui Prigojin dezvaluie „fisuri reale” in autoritatea lui Vladimir Putin la Kremlin.

- Generalul american in retragere, Mark Kimmitt este de parere ca Putin nu-l poate pedepsi pentru sfidare pe Prigojin deoarece mercenii Wagner lupta mult mai bine in Ucraina decat armata rusa.„Cred ca trebuie sa te intorci la caderea Uniunii Sovietice, la perioada dintre Elțin și Putin. In acele vremuri,…

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a criticat vineri armata Kremlinului, spunand ca Rusia sta „mult mai rau astazi decat inainte de invazia la scala larga” a Ucrainei, inceputa in februarie 2022, transmite Insider.