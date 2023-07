Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-au depus actele de casatorie, Maria și Antonio au avut parte de declarații emoționante. In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, baiatul a povestit despre ce s-a intamplat, de fapt, cand a invitat-o pe Beatrice in casa Mireasa.

- Maria și Antonio au sarbatorit o luna de cand sunt impreuna. Cum era de aștepta, nu toți concurenții Mireasa le-au fost alaturi la petrecerea aniversara. Irina și Anemona au fost cele care au fost absente la petrecere.

- Hatice a decis sa inchida ușa primei cabine din baie dupa ce Maria a folosit-o. S-a intamplat dupa revolta fetelor la adresa iubitei lui Antonio, care a refuzat sa participe la curațenie. Iata cum s-a ajuns aici.

- La sfarșitul saptamanii trecute, vineri seara, ploaia de vara a reprezentat un prilej bun pentru Maria și Antonio de a da o noua șansa iubirii. Toate tachinarile dintre ei au culminat cu un sarut in ploaie. Roberto, un alt concurent din casa Mireasa a fost un comentator entuziasmat de sarutul celor…

- Antonio s-a aparat in ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa, dupa ce ar fi spus ca Anemona e prea slaba. Ce a spus concurentul, dupa ce Zain l-a dat de gol. Ce iși dorește tanarul de la viitoarea lui partenera.

- Dupa ce s-au desparțit, iar Antonio a avut o relație cu Giulia, se pare ca dragostea este mai puternica. Intre foștii iubiți a avut loc un sarut pasional ce a fost intens discutat in timpul emisiunii.

- Maria și Antonio au decis sa puna capat relației pe care au format-o la Mireasa. Cei doi au avut mai multe neințelegeri, una dintre ele fiind legata de gesturile facute de concurenta pentru Zain. Antonio a fost deranjat de ceea ce a facut iubita lui și a ales sa mearga pe drumuri separate in competiție.

- in ediția din data de 11 aprilie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, in timpul unei pauze publicitare, Maria și Antonio se focusau pe tradiționala lor tachinare. De acolo și pana la discuții inconfortabile nu a fost mult. Antonio iși dorește sa plece acasa, dar Maria nu pare a il susține in aceasta…