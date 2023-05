Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei sfaturi au fost sumarizate de tanara antreprenoare Flavia Andrei, in varsta de 32 de ani, dupa un diagnostic financiar gratuit, completat cu mai multe tipuri de expertiza, intr-o sesiune extinsa de smart financial coaching la BCR.Principalele concluzii ale Flaviei Andrei:1. Fa-ți un plan de…

- Poate ca da, poate ca nu, daca am vorbi deschis și daca am acționa precum simțim, am putea schimba lucrurile in jurul nostru așa cum ne dorim. Cel puțin am avea o șansa, daca am proceda astfel și daca nu ne-ar fi frica sa vorbim și teama sa fim noi. Dar, din pacate, acest comportament, din ce in ce…

- Indiferent de domeniul profesional in care activeaza, una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, di randul urmașelor Evei, se bucura de venituri materiale consistente, bani pe care i-au muncit din greu de-a lungul carierei lor. Cine sunt cele mai bogate romance. Ce averi au Inna, Antonia sau…

- Cantareața a povestit in cadrul podcast-ului lui Catalin Oprișan cum a parcurs diverse etape din viața ei, aducandu-și aminte cum a ajuns vedeta pop, „din intamplare” Lidia Buble este una dintre vocile, inconfundabile, ale muzicii pop romanești. Schimba prefixul in iunie, face 30 de ani. Ardeleanca…

- Antonia este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania. Deși pare ca are tot ce și-ar putea dori o femeie, iubita lui Alex Velea a vorbit, de curand, despre problemele cu care se confrunta. Vedeta a recunoscut ca face terapie.

- Alex Velea se poate considera un barbat implinit. Indragitul artist i-a pregatit vedetei o surpriza romantica. Dovada ca este foarte atent cu mama copiilor lui. Ce a postat cantarețul pe o rețea de socializare.