- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, iar de mai mulți ani aceștia și-au facut familia la care au visat dintotdeauna. Aceștia au impreuna doi copii, iar Antonia are o fetița din casnicia trecuta. Iata cum s-au fotografiat cu toții, spre surprinderea fanilor!

- Antonia 1 of 3 Așa arata o femeie care a nascut de trei ori? Antonia a trecut printr-o schimbare de look și chiar și de atitudine, in ultima perioada. Iubita lui Alex Velea a lasat tot la vedere. Imaginile, interzise cardiacilor sau celor pudici, fac furori pe internet. Antonia a lasat tot la vedere.…

- Surpriza uriașa pentru Antonia! Iubitei lui Alex Velea nu i-a venit sa creada cand a aflat de sarcina anunțata pentru ea in anul 2021! Se pregatește frumoasa cantareața sa aduca pe lume cel de-al patrulea copil, dupa Maya, Dominic și Akim?

- Antonia (31 ani) și Alex Velea (36 ani) iși doresc sa se casatoreasca anul acesta. Dupa mai bine de șapte ani de așteptare pentru pronunțarea divorțului de fostul soț italian, Vincenzo Castellano, Antonia iși poate acum oficializa relația cu Alex Velea. Apropiații cuplului susțin ca Antonia și Velea…

- Antonia a așteptat mai bine de șapte ani pronunțarea divorțului de fostul soț italian, Vincenzo Castellano, acum fiind libera sa-și poata oficializa relația cu solistul Alex Velea, tatal celor doi baieți ai sai, Dominik și Ackim. Reporterii Playtech.ro au aflat, in exclusivitate, detalii despre petrecerea…