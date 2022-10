Antonia face Revelionul la Craiova. Show de 123.000 de euro la Universitate

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Razvan Diaconu a semnat, la București, contractul de finanțare pentru Pasajul Electroputere, pe programul Anghel Saligny, a anunțat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Balustrada pasajului va fi schimbata cu una esetetica, și se anunța a deveni chiar un punct de atracție. ”Contractul…

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…

- Stim cine va intretine gazonul de pe „Oblemenco” pana in 2026. Nici nu era greu de anticipat, avand in vedere ca la megalicitatia lansata in luna iulie s-a prezentat o singura firma . Oferta Sports Fields SRL, societatea din Bucuresti care a montat gazonul hibrid al stadionului de fotbal din Craiova…

- Cine va repara scolile din Craiova cu 11 milioane de euro. O firma si doua asocieri de firme se bat pentru contractul de patru ani care presupune lucrari de reparatii si de renovare la cladirile detinute de Primaria Craiova si la cele ale unitatilor de invatamant. Municipalitatea a lansat procedura…

- CARANSEBES – Primarul Caransebeșului a parafat la București contractul de finanțare pentru noua creșa din municipiu, una de tip mediu, conform Programului național de construire de creșe, derulat de Ministerul Dezvoltarii! Creșa, cu o capacitate de 70 de locuri, va fi ridicata in zona Racovița, langa…

- Cine va intretine cu 25 de milioane de euro gazonul de pe „Oblemenco”? La aceasta intrebare se contureaza deja un raspuns. GdS relata, luna trecuta, solutia gasita de Primaria Craiova pentru a mentine verde si la standardele recomandate de FIFA si UEFA suprafata de joc de la stadionul de fotbal: un…

- Municipiul Craiova se pregateste inca de pe acum de Revelion. Daca anul trecut toata organizarea s-a facut din scurt, abia dupa ce guvernul a dat liber la spectacole, de data asta primaria nu mai asteapta. Luate poate si febra megafestivalului de la sfarsitul acestei saptamani, autoritatile locale au…

- Autoritatile locale din Craiova cauta o noua firma care sa se ocupe de repararea scolilor in urmatorii patru ani. Actualul acord cadru expira in acest an, asa ca primaria a lansat, zilele trecute, licitatia pentru un nou contract de lucrari. De data asta, cu o valoare mai mare. Potrivit anuntului publicat…