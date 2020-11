Antonel Tănase: Se va înființa Directoratul Național de Securitate Cibernetică Va crește protecția impotriva atacurilor cibernetice și va fi ținuta in țara forța de munca inalt calificata Guvern ul Orban vrea sa inființeze Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Anunțul a fost facut de secretarul general al Cabinetului, Antonel Tanase, care a explicat ca noua instituție va proteja impotriva atacurilor cibernetice și va opri plecarea in strainatate a experților romani, relateaza Mediafax. Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului, a anunțat ca experții Cabinetului pregatesc apariția unei noi instituții, Directoratul Național de Securitate Cibernetica. El susține… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

