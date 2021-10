Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a scris ca mai mulți clienți ai Restart Energy au fost notificați recent despre creșterea prețului energiei active din contractele incheiate, unele nu cu mult timp in urma. Cu peste 120%, de la 0,250 lei la 0,557 lei pe kilowatt. Compania explica, intr-un raspuns pentru Libertatea, de ce…

- “In cel de-al doilea trimestru al anului 2021, cresterea numarului de abonamente pentru servicii 5G a depasit-o, la nivel global, pe cea a abonamentelor 4G”, arata datele din Ericsson Mobility Report pentru perioada aprilie – iunie 2021, publicate de companie. Astfel, numarul abonamentelor 5G (de la…

- Cresterea preturilor alimentelor este un subiect sensibil pentru Kremlin, inainte de alegerile parlamentare din septembrie. Putin le-a spus liderilor partidului de guvernamant Rusia Unita ca cresterea planificata a platilor de stat nu va mai fi suficienta pentru a acoperi inflatia anuala actuala de…

- Creșterea accelerata din 2020 se menține la nivelul celor peste 1.500 de magazine aflate pe platforma MerchantPro, care ofera soluții SaaS pentru eCommerce, in ciuda relaxarii restricțiilor, semn ca schimbarea comportamentala a romanilor nu a fost doar contextuala. Astfel, numarul comenzilor plasate…

- Reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) susțin ca este normal sa creasca procentul de infectare in randul persoanelor vaccinate. „Daca vaccinurile sunt eficiente, de ce exista o creștere a procentului de infectare in randul…

- Creșterea procentului de infectare in randul persoanelor deja vaccinate este normala, susține Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV), citand datele unui studiu al Serviciului de Sanatate Publica din Marea Britanie. Insa, daca se compara procentul infectaților din randul celor vaccinați cu procentul…

- Pe masura ce numarul persoanelor vaccinate crește, este firesc ca din totalul cazurilor Covid-19 confirmate, un procent semnificativ sa fie din randul acestor persoane vaccinate, transmite miercuri Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV), intr-un raspuns privind creșterea procentului de infectare in…

- Toshiro Muto, seful Comitetului de organizare Tokyo 2020, a declarat marți ca nu exclude anularea Jocurilor Olimpice in condițiile in care numarul cazurilor de Covid-19 in randul sportivilor a crescut, iar sponsorii au renunțat la planurile de a participa la ceremonia de deschidere, relateaza Reuters…