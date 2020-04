Stiri pe aceeasi tema

- ​Ingka Group, care opereaza sute de magazine IKEA în peste 30 de țari, inclusiv România, a cumparat un startup de realitate augmentata care va permite clienților sa-și „mobileze” virtual casele, cu telefonul inteligent. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- In octombrie 2019, grupul CME a anuntat ca a semnat un acord definitiv pentru vanzarea catre fondul de investitii PPF Group, controlat de cel mai bogat om de afaceri din Cehia, Petr Kellner. Tranzactia este estimata la 2,1 miliarde dolari. Kellner are afaceri in Romania, prin intermediul PPF, in principal…

- Cel mai nou hotel deschis in zona de business a Capitalei, Courtyard Bucharest Floreasca, a incheiat 2019 cu un grad de ocupare de aproximativ 40%, o medie remarcabila pentru finalul de an pentru un hotel nou. Sejurul mediu se apropie de doua nopti de cazare, iar cei mai multi clienti au fost din zona…

- Compania romaneasca de tehnologie Softrust Vision Analytics a dezvoltat prima soluție integral autohtona de anonimizare a imaginilor video, SeVA GDPR, care este bazata pe algoritmi cu inteligența artificiala, care ajuta la securizarea imaginilor, potrivit prevederilor GDPR, se arata intr-un comunicat…

- ​Compania franceza de tehnologie Ingenico, producator de aparate de plata cu cardul (POS) folosite intens și în magazinele din România, urmeaza sa fie achiziționata de grupul francez Worldline, în cadrul unei tranzacții de 7,8 miliarde de euro, în cash și acțiuni, au anunțat,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) va scoate la licitatie, in anul 2020, 510 unitati administrativ-teritoriale (UAT), care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), s-a precizat…

- Complexul Energetic Oltenia a trecut cu bine de jumatate din sezonul in care era solicitat sa asigure rezerve de carbune la un anumit nivel. Potrivit unei hotarari de guvern cu privire la rezervele obligatorii de combustibil pe perioada de iarna la producatorii de energie, CEO trebuie sa dețina in depozite…

- Lumea spectacolului a fost adeseori asociata cu frivolitatea și, uneori, cu decadența. O lume plina de excese și compromisuri, din care unii au evadat pentru a cauta mantuirea sufleteasca. Alții, ramași inca in lumina reflectoarelor, se educa duhovnicește, pentru a-l avea pe Dumnezeu mai aproape. In…