Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Maricel Popa a dat in judecata Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. Acesta a contestat in instanta decizia prin care agentii de Politie l-au transformat in pieton. Oamenii legii au retinut ca Popa a depasit limita legala de viteza cu 60 de kilometri la ora. Senatorului iesean i-a fost…

- INVITAȚIE… Cu ocazia Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui, C.S “Sergentul” Vaslui in parteneriat cu Primaria Vaslui, CJ Vaslui, DJST Vaslui și ISJ Vaslui va organiza cel mai mare concurs de șah al anului. Competiția va avea loc in centrul orașului, in jurul statuiei lui Ștefan cel Mare. Concursul…

- COMPLICATE CAI… Un conducator auto a fost filmat in timp ce calca Codul Rutier in picioare. Acesta a fost surprins in intersecția strazilor Decebal și Ștefan cel Mare din municipiul Vaslui, avand probleme mari de incadrare pe banda, neștiind practic pe care sa o aleaga. Intr-un final o alege pe cea…

- ACTIVITATI…Politistii Biroului Siguranta Scolara si cei ai Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu specialistii Agentiei Nationale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui, au desfasurat…

- ACȚIUNE… Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui -Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara, impreuna cu reprezentanți din cadrul Agenției Naționala Antidrog – Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui au fost prezenți…

- CU BASMA APROAPE CURATA… Șoferul autoturismului BMW, care sambata seara a fost implicat intr-un incident rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare din Vaslui, scapa de dosar penal. Pentru ca accidentul nu s-a soldat cu victime, polițiștii au luat doar masura sancționarii contravenționale a conducatorului…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui scoate la concurs 31 posturi de agenți și ofițeri de poliție, prin incadrare directa, din sursa externa. Perioada de recrutarea a inceput in ziua de 29 iunie, și se va incheia, in ziua de 12 iulie, (inclusiv in zilele nelucratoare, pe data de 12 iulie, doar pana…

- RECRUTARE… Inspectoratul de Jandarmi Vaslui anunța tinerii vasluieni, interesați de o cariera militara, ca se pot inscrie la concursul de admitere la Academia de Poliție. Candidații trebuie sa fie absolvenți de liceu, cu diploma de bacalaureat, sa aiba cel mult 27 de ani impliniți in cursul acestui…