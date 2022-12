Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Federatiei Internationale de Esport (IESF) si director general al Federatiei Internationale de Judo (IJF), Vlad Marinescu, a afirmat, intr-un interviu, pentru AGERPRES, ca experientele pe care le-a avut cu oameni din Romania, Statele Unite ale Americii si Europa reprezinta cheia succesului…

Iata primele concluzii in urma alegerilor politice din Italia, in care partidele liderilor Giorgia Meloni, Matteo Salvini și Silvio Berlusconi s-au confruntat cu un bloc de stanga dominat de Partidul Democrat și Mișcarea Cinci Stele, relateaza Euronews preluat de Rador.

Producatorul de rachete spatiale Relativity Space a construit un robot urias de printare 3D, care ar putea sa ii permita acestei companii sa construiasca si alte produse pe langa rachetele pe care intentioneaza sa le lanseze in viitorul apropiat, a anuntat CEO-ul sau, citat de Reuters.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, le propune moldovenilor sa se gandeasca la faptul „cate magazine sociale și pe cate produse mai ieftine ajunge 1 miliard de euro, care a fost furat", atunci cand se intreaba de ce statul nu poate oferi produse mai ieftine, așa cum pot fi gasite…

Gazoductul care va transporta gazul norvegian in Polonia, via Danemarca, este inaugurat marți in prezența unor demnitari europeni, potrivit BBC.

Coalitia de dreapta condusa de Fratelli d'Italia, partidul Giorgiei Meloni, a castigat alegerile legislative din Italia, conform unui exit poll Consorzio Opinio Italia pentru Rai, relateaza The Guardian.

Guvernul Romaniei a aprobat miercuri Memorandumul pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interinstitutional pentru infiintarea unui Centru de Excelenta al Biroului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) la Bucuresti, informeaza Agerpres.

In doar o saptamana de cand a fost depusa la Parlament, ordonanța de urgența privind plafonarea prețurilor la energie a strans peste 50 de amendamente in comisia economica și comisia pentru industrii.