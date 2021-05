Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi focare de gripa aviara au fost depistate in judetul Mures in gospodarii ale populatiei din localitatile Santana, Cozma si Grebenisu de Campie, in urma verificarilor privind trasabilitatea pasarilor comercializate din exploatatia comerciala din Ungheni, care detinea 180.000 de pasari, si…

- Primaria orașului Ungheni, județul Mureș, a anunțat azi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca masurile de menținere sub control a focarului de gripa aviara aparut in incinta unei ferme avicole sunt in curs de desfașurare. Astfel, reprezentanții Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca a fost confirmat un nou focar de gripa aviara, intr-o gospodarie din Cristuru Secuiescu, judetul Harghita. Primele informatii arata ca pasarile au fost cumparate de la ferma din Ungheni (Mures) unde s-a identificat…

- Pasarile infectate cu gripa aviara de la ferma din Ungheni au ajuns in curțile oamenilor din zona, cu numai cateva zile inainte sa se confirme focarul. Gospodarii care au cumparat pasari de acolo spun ca au murit toate in cateva zile și acum vor banii inapoi. In acest moment, comerțul cu pasari vii…

- Un focar de gripa aviara a fost descoperit la o ferma din localitatea Ungheni (județul Mureș), iar Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta – Centrul National de Combatere a Bolilor s-a intrunit, vineri seara, la solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a adopta noi masuri in contextul diagnosticarii virusului gripei aviare la pasarile dintr-o…

- ANSVSA a confirmat prezența unui focar de gripa aviara la o ferma din localitatea Ungheni din județul Mureș, in contextul in care s-a inregistrat o creștere exploziva a focarelor de gripa aviara in Europa, relateaza Hotnews . Toate pasarile prezente in focar, circa 180.000, vor fi sacrificate, iar cadavrele…

- Un focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma cu 180.000 de pasari din judetul Mures, toate urmand a fi sacrificate. ANSVSA a dispus mai multe masuri de protectie, inclusiv controale la toate fermele de pasari din tara. ”Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta…