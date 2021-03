Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona, conform atribuțiilor, situația generata in data de 24 martie, de blocarea temporara Canalului Suez și a circulației navelor de transport pentru animale,…

- La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona situatia generata de blocarea temporara Canalului Suez si a circulatiei navelor de transport pentru animale. Zece nave din Romania cu peste 130.000…

- La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona, conform atributiilor, situatia generata de blocarea temporara Canalului Suez si a circulatiei navelor de transport pentru animale, informeaza ANSVSA printr-un…

- La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona situatia generata de blocarea temporara Canalului Suez si a circulatiei navelor de transport pentru animale. Zece nave din Romania cu peste 130.000 de…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2021 a fost avizat favorabil de Comisiile parlamentare pentru buget, finante si banci, reunite, cu 25 de voturi "pentru" si 14 abtineri. Propunerea bugetara a ANSVSA pentru anul 2021…

- Asociatiile si fundatiile care activeaza in domeniul protectiei animalelor vor putea prelua lunar un numar de 20 de caini din adaposturile publice, conform noilor reglementari aduse unor acte normative pentru a facilita adoptia cainilor fara stapan, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat, in luna ianuarie, 77 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 453.400 de lei, in urma celor 6.791 controale realizate la nivel national in unitatile din industria agroalimentara. Conform unui comunicat al Autoritatii…

- In contextul apariției unor noi informații in spațiul public cu privire la folosirea Ivermectinei, medicament de uz veterinar, in prevenirea si tratamentul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face o serie de precizari. Va reamintim…