ANSVSA: majoritatea suinelor moarte de PPA la ferma din comuna Macea (Arad) au fost incinerate

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a informat ca pana sambata au fost inregistrate 689 de suine moarte de pesta porcina africana la o ferma din localitatea Macea (Arad), din care 667 au fost incinerate in unitatea proprie, cat si in unitatea de neutralizare…

- Autoritatile au inceput incinerarea porcilor care mor de pesta porcina africana la ferma din localitatea Macea, unde a fost confirmata boala, iar luni a inceput si planificarea uciderii preventive a 20.000 de animale care vor trebui incinerate, operatiunea fiind cea mai mare de acest fel desfasurata…

- În România sunt sute de focare de pesta porcina africana, care sunt raspândite în 36 de județe din țara, inclusiv la Cluj, a anunțat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). …

- In intervalul 1822.01.2021, Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti au efectuat controale oficiale la nivelul unitatilor de destinatie (centre de ambalare oua, unitati de depozitare oua, carne de pasare, unitati de procesare oua, unitati de…

- Un versant a fost filmat pe DN7, in comuna Savarșin, judeșul Arad, in timp ce s-a surpat. ”Avand in vedere alunecarea de teren de pe DN 7 din zona localitații Toc, comuna Savarșin va informam ca intervin echipajele ISU Arad, atat cele medicale cat și cele alocate altor tipuri de risc.Garda nr. 2 de…

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o exploatatie comerciala cu aproximativ 30.000 de porci din localitatea Golesti, a informat Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea, relateaza Agerpres. “In data de 2.01.2021, a fost confirmata prezenta virusului Pestei…

- Romania inregistreaza 409 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 32 de judete, din care patru in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Un lot de biscuiti cu susan este retras de la vanzare de producator in urma unei alerte europene privind continutul peste limita admisa a oxidului de etilena din semintele de susan utilizate. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) cere celor care au cumparat…