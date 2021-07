Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor active de pesta porcina (PPA) a scazut la 130 la data de 17 iunie, de la 142 in urma cu o saptamana, doua focare fiind consemnate in exploatatii comerciale si tot doua in exploatatii comerciale de tip A, conform datelor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) arata ca in tara sunt active 142 de focare de pesta porcina africana, in ultima saptamana fiind inregistrate 15 focare noi. Totodata, s-au semnalat 11 cazuri noi la mistreti, potrivit news.ro. Potrivit ANSVSA,…

- „La data de 03.06.2021 erau active un numar de 184 focare pesta porcina africana (PPA), din care 5 focare în exploatații comerciale și 3 focare în exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 93.654 porcine (animale afectate din focarele…

- Trei sute de focare de pesta porcina africana sunt active in intreaga tara, dintre care opt sunt in exploatatii comerciale, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In ultima saptamana, s-au inregistrat 12 focare noi. Potrivit ANSVSA, in 20…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana active era, joi, de 310, in ultima saptamana fiind inregistrate 11 focare noi, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din totalul focarelor active, sapte erau in exploatatii comerciale…

- “In data de 28 aprilie 2021 sunt active un numar de 345 de focare de pesta porcina active (PPA) din care 10 focare in exploatatii comerciale si 4 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau…

- “In data de 15 aprilie 2021 sunt active un numar de 397 de focare de pesta porcina active (PPA),din care 8 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau…