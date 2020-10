Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Acutis, un adolescent italian supranumit ''influencerul lui Dumnezeu'' urmeaza sa fie beatificat, sambata, de Biserica Catolica, relateaza joi agentia DPA.Beatificarea este pasul de dinaintea procesului de sanctificare, sau canonizare, scrie agerpres.ro. Citește și: Marcel Ciolacu:…

- Incepand din luna decembrie, compania Ryanair va avea zboruri din Oradea spre patru destinatii: Londra (Stansted), Milano (Bergamo), Bologna și Dusseldorf (Weeze).Ma bucur ca licitația organizata de Aeroport, cu finanțarea asigurata de Primaria Oradea, chiar in condiții de pandemie, a readus compania…

- In Italia, cazurile de coronavirus din scoli au provocat nemultumiri printre profesori, parinti si copii, care cer mai multe masuri de siguranta sanitara. La aproximativ 10 zile de la deschiderea noului an scolar, in 400 de institutii de invatamant s-a semnalat minimum un caz de contaminare, iar 75…

- ​Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) propune înființarea a 12 secții de votare în strainatate pentru alegerile parlamentare, în baza solicitarilor primite de la românii din diaspora. Numarul total al secțiilor va fi stabilit de Ministerul Afacerilor Externe. La alegerile…

- Duminica dupa Inalțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Marcu 8, 34-3; 9, 1 Zis-a Domnul: Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie. Caci cine va voi sa-si scape viața, o va pierde, iar cine isi va pierde viața sa pentru Mine si…

- Regiunile care au inregistrat cele mai noi cazuri sunt Lazio (regiunea Roma, +215), Lombardia (regiunea Milano, +185) si Veneto (nord-est, +160). Situatia in regiunea capitalei este in special ingrijoratoare: cele 215 cazuri reprezinta "un numar record", a comentat Alessio D'Amato, responsabilul Sanatatii…