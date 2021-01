Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri, in ședința Comitetului de reglementare, ordinul prin care se prelungește termenului de tranziție catre un frunizor de energie electrica pana la 30 iunie, clienții casnici urmand sa beneficieze de cel mai bun preț din…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat, miercuri, prin intermediul unui comunicat de presa ca a aprobat ordinul prin care se prelungește termenului de tranziție catre un frunizor de energie electrica pana la 30 iunie. Astfel, clienții casnici urmand sa beneficieze de cel…

- Conform Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), clienții casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor lor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat ANRE a aprobat ordinul…

- ANRE: Consumatorii de electricitate vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurențiala al furnizorului lor. Clienții pot schimba contractele la energie pana pe 30 iunie 2021 Clientii casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a prelungit pana la 30 iunie perioada in fare consumatorii casnici de energie care pana acum erau in regim reglementat iși pot alege o oferta pe piața concurențiala de la furnizorul lor, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, acești…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa se asigure ca clienții casnici vor beneficia de prețul din oferta concurențiala, potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere publica, informeaza Agerpres. Piata de energie electrica a fost complet liberalizata la 1 ianuarie…

- Toti clientii casnici au dreptul sa isi schimbe furnizorul de energie electrica in luna ianuarie, precum si pe tot parcursul anului 2021, cu respectarea conditiilor contractuale, precizeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. ANRE recomanda clientilor casnici sa aleaga ofertele…

- ​De la 1 ianuarie 2021, prețul final al energiei electrice va fi liberalizat, adica se va forma în funcție de piața, în condiții concurențiale, și nu va mai fi reglementat de catre autoritatea din domeniu. Fiecare consumator va avea dreptul sa își schimbe furnizorul de energie electrica…