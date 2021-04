Companiile de distributie si transport al gazelor vor efectua in total investitii de 2,27 miliarde de lei aferente anului trecut, din care au fost deja realizate 1,7 miliarde de lei, urmand ca restul sa fie gata pana la sfarsitul lunii octombrie 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, joi, AGERPRES.



Operatorii au la dispozitie alte zece luni din acest an pentru a finaliza investitiile pe care nu le-au putut realiza anul trecut din cauza pandemiei, au explicat, pentru AGERPRES, reprezentantii autoritatii.



"In urma…