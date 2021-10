ANRE, amenzi uriașe pentru furnizorii de gaze care au modificat contractele ANRE a demarat controale dupa ce mulți romani s-au plans ca au primit notificari de la furnizori prin care erau anunțați de intenția de crestere a pretului la gazele naturale. Verificarile au scos la iveala nereguli, iar amenzile au fost pe masura. In total, 2,7 milioane de lei au fost amenzile date catre E.On, Engie, […] The post ANRE, amenzi uriașe pentru furnizorii de gaze care au modificat contractele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

