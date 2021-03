Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 20.403 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD stagneaza USR-PLUS si AUR isi conserva pozitiile In intervalul 28.02.2021 (10:00) – 01.03.2021 (10:00) au fost raportate 53 de decese (29 barbați…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in decembrie 2020 au totalizat 739,20 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 204,95 de lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie 2020 au beneficiat de acest ajutor…

- Inca trei cazuri de infecție cu noua tulpina din Marea Britanie au fost confirmate, potrivit Ministrului Sanatații. In prezent, in Romania sunt opt cazuri confirmate cu noua tulpina. Reprezentanții Ministerului Sanatații au anunțat, miercuri, ca au fost depistate inca trei cazuri de infecție cu noua…

- Capitala se afla din nou in topul zonelor din Romania cu cele mai multe cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19, inregistrand 376 de cazuri. București este urmat de județul Timiș cu 245 de cazuri noi. Alte șapte județe inregistreaza peste 100 de cazuri noi de imbolnavire: Cluj, (198), Brașov (167), Maramureș…

- Guvernul vrea sa modifice prin Ordonanța de Urgența statutul prefecților, astfel incat aceștia sa fie asumați politic. Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor au reluat luni, la pranz, la Parlament, negocierile privind imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect, relateaza Realitatea…

- Pana astazi, 17.221 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 16.01.2021 (10:00) – 17.01.2021 (10:00) au fost raportate 57 de decese (41 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad, Argeș, Bacau,…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost in luna noiembrie de 176.472, in crestere cu 0,82% fata de luna octombrie, cand 175.033 de persoane au primit acest ajutor social. In luna noiembrie, 14.296 de beneficiari au fost suspendati de la plata, conform…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in noiembrie 2020 au totalizat 736,82 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 204,98 de lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie 2020 au beneficiat de acest…