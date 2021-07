Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in mai, de 165.666 persoane, in scadere cu 4.024 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.439),…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in aprilie 2021, au totalizat 25,16 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 168,09 lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES. In luna aprilie, erau inregistrati 149.732…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna aprilie, de 169.690, in scadere cu 2.467 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.875), Bacau…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna martie, de 172.157, in scadere cu 2.209 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

